Disney отложила выход девятого эпизода "Звездных войн" на 7 месяцев

13 сентября 2017 г. 10:33
Источник: Левый Берег
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Компания Disney объявила, что выход девятого эпизода саги "Звездные войны" откладывается на семь месяцев.

Об этом сообщает Variety.

Ранее выход фильма планировался 24 мая 2019 года. Теперь объявлена новая дата - 20 декабря 2019 года.

Причины такого решения не объясняются.

Издание подчеркивает, что на 24 мая 2019 года Disney наметил релиз картины "Алладин" режиссера Гая Ричи.

Ранее сообщалось, что девятый эпизод саги "Звездные войны", который на прошлой неделе лишился своего режиссера Колина Треворроу, будет снимать Джей Джей Абрамс.

Напомним, восьмой эпизод "Последние джедаи" выйдет на широкие экраны 15 декабря этого года, его снял Райан Джонсон.

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