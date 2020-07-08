Дистанционное обучение с сентября: Киев готовит школы

08 июля 2020 г. 12:49
Источник: РБК-Украина
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Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению с сентября. Такая форма обучения будет сохраняться до конца карантина. Об этом в ходе брифинга сказал мэр города Виталий Кличко.

"Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", - заявил градоначальник.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.

Отметим, Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.

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