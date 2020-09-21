Для чего нужен код безопасности на банковской карте?®

Сегодня всё чаще люди решают осуществлять покупки в интернете. Как правило, для оплаты товаров или услуг используются пластиковые банковские карточки. При совершении платежа через интернет с компьютера или смартфона покупателям приходится вводить специальный код безопасности.

Что такое CVV-код и для чего он нужен?

CVV – это специальные трёхзначные защитные номера, которые нанесены на пластиковую карту с оборотной стороны. Главная задача данного кода – предотвратить несанкционированные транзакции. Когда финансовые структуры или сервисы запрашивают CVV, таким образом им удается верифицировать держателей пластиковых карт.

Данный код безопасности может иметь разные аббревиатуры. Причина такого отличия – несогласованность платёжных брендов, которые называют трех- или четырехзначные номера по своему. Можно встретить такие обозначения:

CVC: аббревиатура, используемая платёжной системой MasterCard;

CVV: обозначение защитного кода системы Visa;

CID: название кода безопасности на банковской карте

Данные номера имеют одно предназначение, а найти их можно на тыльной стороне карточки, обычно с правой стороны (в случае с картами AmericanExpress – на лицевой поверхности).

Помимо простых номеров, существуют коды защиты второго уровня, которые обозначаются CVV2/CVC2/CID2. Как правило, данные номера не указывают на пластиковых картах, но также присваивают на этапе выпуска. Продавцы часто запрашивают эти коды при транзакциях, для обеспечения дополнительной защиты и предотвращения «фишинга» на просторах интернета. Чтобы узнать номера CVV2 или CVC2, клиенту необходимо обратиться в банк-эмитент, выдавший карточку.

«Слабые» места CVV

Данный код является вспомогательным инструментом защиты денежных средств держателей банковских карт, но он не может гарантировать 100% безопасность. Сегодня мошенники становятся всё более изобретательными, и разными способами им удаётся получить конфиденциальную информацию, включая CVV-код. С помощью некоторых сервисов интернет-оплат злоумышленникам удается просто списать деньги с банковского счета путем ввода основного номера и кода защиты. Чтобы предотвратить такие ситуации, следует сразу договариваться с банком-эмитентом о дополнительном подтверждении транзакций с помощью SMS-оповещения. Благодаря этому для кражи средств мошенникам будет недостаточно просто узнать цифры, указанные на карте.