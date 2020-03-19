Для добрых дел не нужно благословение мэра – Фельдман

Народный депутат Украины Александр Фельдман ответил на реплику Харьковского городского головы о том, что отсутствовал на встрече антикризисного штаба. Политик отметил, что не все добрые дела делаются «при свете камер и в присутствии СМИ».

«Позволю себе заметить, что для добрых дел не нужно благословение мэра и личное присутствие на встрече с ним. Добрыми делами меряться не надо. Надо просто их делать. И иногда не при свете камер и в присутствии СМИ», - написал меценат на своей странице в Фейсбук. - Наш благотворительный фонд, ПАО «Концерн АВЭК и КО» и другие аффилированные структуры направили на помощь харьковчанам все ресурсы. Начиная со вчерашнего дня по городу курсируют автобусы, позволяющие людям добираться до центра. Специальный маршрут выделен для наших соотечественников, которые возвращаются в Украину. Возможности медицинского центра «Интермед», включая аппарат искусственной вентиляции легких, который бывает в буквальном смысле жизненно необходим в борьбе со страшным недугом, автомобиль скорой помощи, поливальные автомобили – все это тоже задействовано для борьбы с коронавирусом на Харьковщине. Мы всегда помогали харьковчанам и никогда не переставали работать для города и для людей».

Отметим, что политик сдал текст на коронавирус и находится на самоизоляции https://suspilne.media/20553-harkivskij-mazoritarnik-feldman-zdav-test-n...