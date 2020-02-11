Для харьковчан, которые любят спорт, выпустят новое приложение

Приложение для мобильных телефонов с пилотным названием «Спорт в смартфоне» разрабатывается сейчас в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Об этом сегодня, 11 февраля, рассказал директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

По его словам, в приложении будет собрана электронная база с информацией о спортивных федерациях, спортсменах, тренерах, судьях, секциях, спортклубах, стадионах и других объектах спортивной инфраструктуры.

«Мы планируем предоставить качественно новую услугу для любителей спорта, которые хотят позаниматься. При помощи этого приложения можно будет выбрать наиболее оптимальное расположение спортивного объекта, время занятий, узнать контактные телефоны, посмотреть рейтинг тренера и отзывы о нем. Думаю, многие будут заинтересованы в такой информации», - отметил Алексей Чубаров.

Ожидается, что бета-версия приложения «Спорт в смартфоне» появится примерно в октябре.