Для медучреждений Харьковщины закупят дизельные электростанции

17 электростанций для бесперебойного обеспечения электроэнергией приобретут для больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Как сообщили в ХОГА, об этом рассказал заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух во время брифинга 16 декабря.

«В понедельник выдано распоряжение председателя облгосадминистрации относительно распределения средств. Суть распоряжения - перераспределить средства, за счет которых мы приобретем 17 дизельных станций, для обеспечения альтернативного энергоснабжения всех больниц, которые есть в подчинении Харьковского областного совета, облгосадминистрации на территории районов и города», - сказал Тарас Пастух.

Напомним, Распоряжение №793 от 11 декабря подписала председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук.

Согласно документу, общая сумма перераспределения средств медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам составила 14 млн 350 тысяч гривень. Средства направят на закупку систем бесперебойного питания и аппараты искусственной вентиляции легких.

Соответствующее решение 9 декабря поддержал депутатский состав постоянной комиссии по вопросам бюджета Харьковского областного совета.