Для них COVID-19 стал смертельным. С начала пандемии болезнь не смогли побороть 426 жителей Харьковщины

Из-за стремительного распространения COVID-19 в области теперь под запретом - масштабные массовые мероприятия, особенно, концерты. А их достаточно много анонсировали харьковские политики в рамках предвыборной агитации. Развлекательные заведения, кафе и рестораны должны работать до 10 вечера. Харьковчане говорят - опасаются возвращения строгого карантина в городе и области, хотя и понимают ситуацию с распространением коронавируса. Все - из-за вероятного отсутствия работы, а следовательно, и доходов семьи. Но есть и те, кто вовсе не верят в существование коронавируса и подчеркивают - любые ограничения существенно на них не будут влиять.

Галина, харьковчанка:

Ситуация плохая, все понятно. А насчет посилювати, не знаю, что лучше, умереть от коронавируса или от голода.

Михаил, харьковчанин:

Честно, я в нього не вірю, ну чомусь мені так здається, що це все видумки і люди на самом ділі хворіють чимось іншим, і це просто вносять як коронавірус.

Большинство школьников и студентов пока не переходят на дистанционное обучение. Харьковские чиновники говорят - ждут официальных распоряжений, а не рекомендаций. Правда, некоторые учебные заведения области решили все же отправить учеников на вынужденные каникулы или на карантин. В частности, в Купянске и Малиновке. Больницы, принимающие больных СOVID-19, заполнены пациентами. В том числе с тяжелым течением болезни. Поэтому в областной администрации заявили об открытии новых медучреждений, прокладки дополнительных кислородных трасс и закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Якщо ми запустимо дві залізничні лікарні, це від 600 до 800 ліжок. що стосується обласно їлікарні, то це зараз дуже скоро 60 з'явиться. і можеом до 200 ліжок. Перша, яку ми відкриємо - це офтальмологічне відділення при обласній лікарні, і спочатку там будуть завезені концентратори, чекаємо від постачальника кисню, який забезпечує нас відповідною бочкою.

За минувшие сутки от осложнений COVID-19 умерло 5 человек. В общем, с начала пандемии болезнь стала смертельной для 426 жителей Харьковской области. Из-за коронавируса на этой неделе умерла доброволец и волонтер Инна Янголенко. В 2015 году она получила тяжелое ранение легких после подрыва авто, в котором ехала вместе с мужем. И сейчас ее легкие не выдержали COVID-19, говорит муж Инны, Андрей.

Андрей Янголенко, муж Инны Янголенко:

В неї були дуже сильні травми легень. Осколкові. Розрив був легень. Потім вона викрабкалась. А легені-то погано функціонували. Зараз, коли вона оце простила, двостороннє запалення легень було, ці травми не дали їй далі... Не вижила вона.

Опасный вирус не смог побороть один из ведущих актеров Театра имени Шевченко, заслуженный артист Украины Евгений Плаксин. Его хорошо знали не только взрослые харьковчане, но и дети. Ведь Плаксин играл в спектаклях по известным произведениям мировых классиков, а также ежегодно был Дедом Морозом в новогодних представлениях для детей. С актером в Харькове попрощаются 14 октября возле 25-й городской больницы.