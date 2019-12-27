Для нового КП - новый сайт и приложение за миллион. Зачем горсовет создал «Харьковские тепловые системы»?

В Харькове появилось новое коммунальное предприятие в сфере теплоснабжения — это КП "Харьковские тепловые системы", официально его зарегистрировали 25 сентября. По мнению аналитика Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина "Харьковские тепловые системы" скорее всего появилось для того, чтобы вывести из глубокого кризиса городскую инфраструктуру теплоснабжения и горячей воды.

По его словам КП "Харьковские тепловые сети" уже около 5 лет жалуются на то, что почти все деньги, которые поступают от потребителей за услуги отопления и снабжения горячей воды автоматически забирает НАК "Нафтогаз Украины". Якобы именно от этого долги по зарплате перед работниками и катастрофическое состояние инфраструктуры.

Поэтому вероятнее всего, говорит Евгений Лисичкин, что в ближайшее время потребители услуг будут платить новому КП, а на балансе старых «Харьковских тепловых сетей» останутся долги перед Нафтогазом и дырявые трубы. И вот, уже новое коммунальное предприятие сделало свою первую закупку на почти миллион гривен.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Провело одну закупівлю в системі прозоро і замовило собі власний сайт за 428 з половиною тисяч гривень та мобільний додаток за 389 тисяч гривен і інтеграцію програмного забезпечення 1С там за 155 тисяч гривень. І загалом закупівля без проведення торгів обійшлася в 973 тисячі гривень.

По словам Лисичкина директором КП "Харьковские тепловые системы" является Григорий Лученцов, именно он подписал договор почти на 1 млн гривен с фирмой, где одним из двух совладельцев является сын человека, с которым он основывал общественное объединение "Клуб спортивного покера" Харьков". А именно - договор на все эти работы заключили с фирмой "Альтеррасофт Украина", которая, собственно, была тоже создана недавно - 28 октября.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Існує вона там менше двох місяців. І ця фірма має за 10 днів фактично з моменту укладання договору до 31 грудня розробити сайт, створити мобільний додаток.

Специалисты в сфере IT говорят, что это очень малый промежуток времени для создания таких ресурсов, впрочем, об этом трудно судить не зная, какие именно функции должен выполнять сайт и мобильное приложение. В общем IT-шники рассказали, что за такую ​​работу берут от 10 до 50 долларов в час и самый простой сайт будет делаться, как минимум несколько месяцев. А вот узнать в горсовете, какую-либо официальную информации о новом коммунальном предприятии за два дня так и не удалось.