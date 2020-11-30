Для пациентов с диагнозом "коронавирус" открыли железнодорожную больницу. Кого им не хватает?

Первым 10 пациентам, которых доставили в больницу "Укрзалізниці" уже назначено лечение. Ведомственное медучреждение переоборудовали под "ковидные" отделения": два этажа для приема пациентов, еще один этаж для врачей, которые смогут работать и на время оставаться жить в больнице, рассказал генеральный директор Виктор Лещенко. Здесь есть 50 кислородных концентраторов, реанимация рассчитана на 12 мест, средствами индивидуальной защиты и медикаментами пока обеспечены. Лекарственные бригады сформированы, их 4. В каждой бригаде по 12 человек, однако, есть недостаток в инфекционистах и терапевтах.

Виктор Лещенко, ген. директор клинической больницы на железнодорожном транспорте №1:

Наш персонал працює виключно за особистою заявою, що вони хочуть працювати, і я дуже вдячний персоналу, що вони не відмовились працювати в цих умовах і вони працюють. Але у нас категорично не вистачає терапевтів, у нас немає інфекціоніста, ми не можемо знайти.

Владимир Лебединец - заведующий первым неврологическим отделением, готовится принимать пациентов с диагнозом ковид-19. Говорит, раньше здесь лежали больные после инсульта, сейчас переоборудовали палаты, поставили дополнительную защиту, отремонтировали электрические сети и расставили концентраторы.

Владимир Лебединец, заведующий первым неврологическим отделением:

Палаты идеально подходят под ковидных больных - закрытого типа. То есть, блок закрыт, здесь есть санузел, больные полностью могут быть изолированы. На каждого пациента предусмотрен концентратор.

Чтобы дать врачам адаптироваться, тяжелых больных сюда пока не будут доставлять, возможность регулировать потоки больных в регионе есть, рассказал Тарас Пастух. Сейчас свободными по области остаются 600 коек, необходимость в госпитализации в целом снизилась в два раза, констатировал чиновник. Всего же в Харькове и области 20 медучреждений сейчас принимают больных с коронавирусом (9 город, 11 область). Это почти 3000 коек, из них 2000 обеспечены кислородом и власть хочет еще на тысячу увеличить количество коек с кислородной дотацией.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

Можливо, цього тижня нам вдасться законтрактувати і отримати ще одну поставку на 200 концентраторів на дві точки. Сподіваємося, що там не буде ніяких перешкод по фінансуванню і це дозволить нам фактично вийти в запас до 1000 ліжок з киснем. Я думаю, абсолютно давати надію, що місяць, який нас чекає, новорічні свята, можемо пройти спокійно.

По информации Тараса Пастуха, Национальная служба здоровья Украины сейчас в процессе заключения контракта с госпиталем ветеранов, где 256 коек, и уже завтра для пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" открывается переоборудованный офтальмологический корпус Харьковской областной больницы.