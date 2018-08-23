Для поздравления с Днем города в Харьков прибыла 21 делегация из городов-партнеров

Сегодня, 23 августа, харьковский городской голова Геннадий Кернес провел торжественный прием по случаю Дня города и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-центр горсовета, в мероприятии приняли участие народные депутаты Украины, руководители иностранных представительств, мэры украинских городов.

Также поздравить Харьков и Геннадия Кернеса с Днем города приехала 21 делегация из 15 стран: Китая, Кипра, Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Кореи, Турции и США.

Геннадий Кернес поздравил всех гостей с днем освобождения Харькова и напомнил, что оккупация города длилась 641 день. За это время было убито 200 тысяч харьковчан, 300 тысяч солдат, боровшихся за освобождение Харькова, погибли, а сам город был полностью разрушен.

С Днем города Харьков поздравили представители Ассоциации городов Украины. Так, исполнительный директор ассоциации Александр Слобожан зачитал поздравление от председателя АГУ, мэра Киева Виталия Кличко.

«У Харькова богатая история, ваш город чтит прошлое, строится и развивается. Харьков - это мощный научно-технический, промышленный, интеллектуальный и культурный центр, известный далеко за пределами государства. Городская власть совместно с громадой успешно работает над внедрением современных практик муниципального управления и преобразований на благо харьковчан», - говорится в поздравлении Виталия Кличко.

От себя Александр Слободян добавил: «Все помнят, что Харьков - это первая столица, где сегодня внедряются новшества, на которые равняется вся Украина».

Также приехал поздравить харьковчан мэр Чернигова Владислав Атрошенко, для которого Харьков - родной город, он здесь жил и учился.

Представители зарубежных городов-партнеров Харькова отметили, что горды сотрудничеством с таким успешным городом, как Харьков. Кроме того, мэр города Альтьоттинг (Германия) Герберт Хофауер поблагодарил Геннадия Кернеса за успешную работу на посту председателя Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.

Напомним, в июне 2017 года мэра Харькова избрали главой ассоциации на повторный срок.

После официальной части праздника Геннадий Кернес предложил коллегам и иностранным гостям поднять бокал за победу Харькова и 75-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков.