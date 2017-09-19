Для школ, детских садов и фельдшерских пунктов. На Харьковщине установили солнечную электростанцию

19 сентября 2017 г. 17:39
Автор: Галина Шподарева
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Небольшой детский сад, школа, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Борисовка, Харьковского района, расположены под одной крышей. Полтора месяца назад здесь установили солнечную электростанцию, которая поставляет энергию на все четыре учреждения. Технический прогресс должен значительно сократить расходы на электроэнергию - почти на две трети, по предварительным подсчетам.

Максим Литвиненко, председатель Харковского райсовета

В детском саду будут работать электроплиты, в амбулатории и библиотеке несколько компьютеров. Основной потребитель это школа, для того она и устанавливалась, надеемся, что сейчас она проявит себя с лучшей стороны и позволит нам минимизировать нагрузку и на местный бюджет и на районный.

Монтажом оборудования занимались специалисты из Херсона и Николаева. Они и будут обслуживать станцию. На днях их ждут для последней проверки - пока солнечная батарея работает в тестовом режиме. Руководство учреждений ждет, что цифры предварительных расчетов подтвердятся.

Ирина Васерук, заведующая  Борисовского детского сада

Максимальная эффективность работы батареи это, конечно, в солнечный день, Это идет стопроцентная выработка электроэнергии. В случае дождя или пасмурной погоды выработка электроэнергии будет снижена на 5-6 КВт.

Вторая такая електростнация установлена в соседнем поселке Глубокое. Там за счет солнечной энергии будут работать амбулатория, детский сад и библиотека.

 

Видео: 

На Харьковщине установили солнечную электростанцию - 19.09.2017

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