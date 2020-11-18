Для тяжелых больных: больницы Харьковщины получили кислородные концентраторы

Принимать больных коронавирусом с 1 декабря начнет еще одно медучреждение. На завершающей стадии работы по перепрофилированию офтальмологический корпус областной клинической больницы, рассчитанной на 60 коек. К 57-ми из которых сейчас проводят кислородные магистрали. Ранее в ХОГА сообщали, что к приему коронавирусных пациентов готовят областной госпиталь ветеранов и железнодорожные больницы.

Но по словам одного из депутатов облсовета последние до сих пор не заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, потому как есть нехватка врачей, медперсонала и средств защиты. Подобная ситуация и с больницей в Лозовой - медучреждение готово к открытию на пути стает лишь недостаток медкадров.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Госпіталь ветеранів на сьогоднішній день контрактується, тож як тільки відбудеться контактування. Також кисневі концентратори ми вже йому передали, там біля 15 точок централізованого кисню є, також до ста пацієнтів він готовий буде прийняти. Єдине в госпіталі там не хватає буквально ще кількох лікарів, я сподіваюсь, що за кілька днів ми це питання вирішимо.

Сейчас дефицит кислорода в больницах Харьковщины является одной из самых больших проблем для пациентов с Covid-19. А тем временем в сети появилась информация, что на таможне остановили партию концентраторов для харьковских больниц, потому как оборудование якобы ввозят по значительно завышенной цене и с нарушениями во время сертификации товаров.

Заместитель главы ХОГА Тарас Пастух информацию относительно того, что концентраторы действительно застряли на таможне - подтвердил, говорит поступила жалоба от одного из харьковских общественных организаций. По его словам, там находится 461 концентратор, которые заказал город. Надеются, что в ближайшее время ситуация уладится.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Ці концентратори, вони в першу чергу призначені для лікувальних закладів міста Харкова, так як ви пам’ятаєте, що була домовленість у нас з міськрадою, що частина цих концентраторів буде передана в залізничну одну і іншу лікарню - оскільки там буде найбільше пацієнтів хворих з міста Харкова.

А вот эти кислородные концентраторы, которые сейчас отгружают из областной детской инфекционной больницы в кареты скорой помощи - постепенно развезут в районы, всего в более чем 10 медучреждений, которые принимают больных на Covid. Один из них на Изюмщине, по словам Надежды Пышняк туда поедет 15 кислородных концентраторов.

Надежда Пышняк, зам. гендиректора Центральной городской больницы Песчанской Богоматери

В нас, якщо враховувати ось ці концентратори і наші кисневі балони - як раз 40 ліжок буде із киснем. 60 ліжок - всі заповнені, але ж результати в кого є Covid, в кого не Covid, ну кто-то 40 з Covid, 20 - ждуть результатів.

По данным областного лабораторного центра от начала пандемии коронавирус подхватило более 49 000 жителей Харьковщины. Из них по состоянию на утро выздоровели уже почти 16 000 пациентов, 668 человек врачам спасти не удалось.