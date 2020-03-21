Для украинских школьников могут сделать телеуроки

21 марта 2020 г. 16:21
Источник: ZN.UA
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителями украинских телеканалов запуск масштабного проекта "телеуроков" для учащихся 5-11 классов. В связи с введением в Украине карантина, президент рассматривает возможность дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по разным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время", - говорится в сообщении.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет. Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу Зеленского.

 

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