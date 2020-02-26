Для украинских воинов и медиков: Япония передала Харьковскому госпиталю обрудование почти на 8 млн грн

Харковский военный госпиталь получил медицинское оборудовние. Это стационарная рентген-система с дистанционным управлением и два фибробронхоскопы. Оборудование почти на восемь миллионов гривен передало правительство Японии.

Харьковский военный госпиталь. С начала войны на Востоке страны здесь прошли лечение более двадцати шести тысяч военнослужащих. Япония помогает украинским военным госпиталям четвертый год. По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Украине Такаши Кураи, так Япония выражает уважение к украинским воинам и военным врачам.

Такаши Кураи, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине:

З 2016 року ми розгорнули програму підтримки військових шпиталів. Загальний обсяг підтримки, наданої східним регіонам України, наразі складає 51 мільйон доларів і трохи менше 10% від цієї суми були спрямовані саме на підтримку військових шпиталів.

Какое оборудование требуется, международные партеры решают вместе с министерством обороны Украины. Учитывая объем и сложность оперативных вмешательств, уверены в Минобороны, военные госпитали должны быть обеспечены наилучшим образом.

Игорь Хоменко, начальник Главного военно-медицинского управления МО Украины:

Тим паче, через Харків йде зараз 90 % поранених. Самі тяжкі поранення з Харкова евакуюються на Київ для проведення оперативних втручань, спинальні поранені, поранені в голову евакуюютиься на реабілітацію на Львів.

Этот стационарный рентген с дистанционным управлением заменил старый - пленочный. Ему под силу весь спектр рентгеновских исследований. Отныне исследования будут делаться быстрее, а уровень облучения будет меньше. Также новый рентген сократит время для установления диагноза.

Александр Ясинский, начальник рентгенодиагностического отделения госпиталя:

Всі поранені проходять через цей апарат, всі хворі з зони ООС, всі потребують рентгенівського дослідження. Це органи грудної клітини, брюшна порожнина, якщо поранений, це кінцівки Якщо пошук осколків, все це дозволяє цей апарат.

Рентген-система уже работает, а два новеньких бронхоскопа еще частично в упаковке. И на днях военные медики уже будут на них работать. Говорят: эти бронхоскопы менее травматичны для пациентов и позволят существенно улучшить диагностику бронхов и легких.

Павел Касеев, начальник пульманологического отделения госпиталя:

Дуже часто ми допомагаєм хірургам-анестезіологам. Тому що в деяких випадках складно провести інтубацію, тож за допомогою бронхоскопу ми проводимо інтубацію перед оперативним втручанням. По друге, під час надходження пацієнтів з ушкодженням легенів проводиться санаційна бронхоскопія.

Японская сторона обеспечила доставку аппаратуры в Харьков и ее настройку. А еще - оплатила двухнедельное обучение специалистов госпиталя.