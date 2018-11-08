До конца недели во всех харьковских домах будет тепло - ХТС

Еще 68 жилых домов были подключены к теплоснабжению в Харькове 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на диспетчерскую КП «Харьковские тепловые сети».

По информации тепловиков, по состоянию на 18:00 7 ноября, тепло начали подавать в 32 жилых дома в Киевском и в 36 - в Шевченковском районах.