До конца суток все избирательные участки будут под охраной - полиция

По состоянию на утро полиция заступила на охрану почти 9 тысяч избирательных участков, куда уже завезены бюллетени для голосования.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП со ссылкой на заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

К обеспечению охраны привлечено более 10 000 правоохранителей. Для полного взаимодействия и коммуникации с иностранными наблюдателями и представителями СМИ к дежурству будут привлечены полицейские, которые владеют английским языком.

Кроме того, для эффективного и оперативного реагирования на сообщения, связанные с избирательным процессом, 31 марта в Ситуационном центре Нацполиции будет присутствовать представитель общественной организации «Опора».

Также правоохранитель отметил, что за сутки в полицию поступило 134 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, а с начала предвыборной кампании - 4428 таких сообщений. С начала предвыборной кампании за 236 фактами сведения внесены в ЕРДР. Что касается административных нарушений - с начала предвыборной гонки составлено почти 700 протоколов.