До конца суток все избирательные участки будут под охраной - полиция

29 марта 2019 г. 15:52

По состоянию на утро полиция заступила на охрану почти 9 тысяч избирательных участков, куда уже завезены бюллетени для голосования. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП со ссылкой на заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича. 

К обеспечению охраны  привлечено более 10 000 правоохранителей. Для полного взаимодействия и коммуникации с иностранными наблюдателями и представителями СМИ к дежурству будут привлечены полицейские, которые владеют английским языком.

Кроме того, для эффективного и оперативного реагирования на сообщения, связанные с избирательным процессом, 31 марта в Ситуационном центре Нацполиции будет присутствовать представитель общественной организации «Опора».

Также правоохранитель отметил, что за сутки в полицию поступило 134 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, а с начала предвыборной кампании - 4428 таких сообщений.  С начала предвыборной кампании за 236 фактами сведения внесены в ЕРДР. Что касается административных нарушений - с начала предвыборной гонки составлено почти 700 протоколов. 

 

Видео: 

До кінця доби поліція візьме під цілодобову охорону всі виборчі дільниці – Олександр Фацевич

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.