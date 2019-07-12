«Доасфальтировать дорогу денег не хватило» - харьковчане жалуются на коммунальщиков

У этого дома по адресу проспект Тракторостроителей 88 коммунальщики начали асфальтировать дорогу, но почему-то остановились почти на финише - незаасфальтированными остались несколько квадратных метров, из которых уже сняли старое покрытие. Местных такая ситуация возмущает.

Людмила Иванова, пенсионерка:

Ну, порівнюючи з тим, що тут одні ями були, то тут стало набагато краще, питання інше, як він буде триматися...Оце я іду і дивуюся, а оце вже, навіть не знаю, от хіба ті два метри з половиною не можна було докласти, щоб воно вже той?

Теперь у гаража, перед которым новый асфальт как раз заканчивается - небольшой холм из перекопанной земли. Некоторые из местных еле сдерживают себя в выражениях и выдвигают догадки - почему коммунальщики остановили работы именно здесь.

Наталия Феденко, пенсионерка:

А почему так - да у нас все делается через одно место, везде, хоть в другом месте, аналогично, у нас все так делают, чтобы не сказать вслух...Заплатили только по эту сторону, ну вот по эту только и сделали. Может, если б дальше заплатили, они б дальше сделали. А так...

Однако обращаться к городским властям здесь пока не планируют - не верят, что кто-то приедет, чтобы заасфальтировать маленький клочок. Говорят, решать проблему придется собственными силами.

Семен Ткаченко, рабочий:

Видно так решено было, оплачено, я не знаю, честно. Ну, думаю, что нужно было делать полностью. Надо будет найти этих строителей, встретиться, заплатить, и чтоб они ему доделали, больше ничего.

В городском совете в ответ на эти упреки обещают разобраться и перезвонить. Однако детального комментария по поводу того, собираются коммунальщики заканчивать ремонт, и если собираются - то когда, от чиновников дождаться не удалось.