Добкин намерен обжаловать решение суда о своем аресте

Депутат Верховной Рады Михаил Добкин (фракция "Оппозиционный блок") намерен обжаловать решение суда о своем аресте. Об этом говорится в сообщении партии "Оппозиционный блок", передают Українські Новини.

"Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму".

Добкин прогнозирует, что его коллеги по партии на следующей неделе внесут за него залог.

"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога и, я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен", - отметил Добкин.

Депутат убежден, что расследование Генпрокуратуры в его отношении имеет политический характер.

15 июля Печерский суд Киева арестовал Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.

В Оппозиционном блоке заявили, что соберут деньги на залог за Добкина.