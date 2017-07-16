Добкин намерен обжаловать решение суда о своем аресте

Депутат Верховной Рады Михаил Добкин (фракция "Оппозиционный блок") намерен обжаловать решение суда о своем аресте. Об этом говорится в сообщении партии "Оппозиционный блок", передают Українські Новини.
"Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму".
Добкин прогнозирует, что его коллеги по партии на следующей неделе внесут за него залог.
"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога и, я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен", - отметил Добкин.
Депутат убежден, что расследование Генпрокуратуры в его отношении имеет политический характер.
15 июля Печерский суд Киева арестовал Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.
В Оппозиционном блоке заявили, что соберут деньги на залог за Добкина.