Добкин просит защиты у европейских адвокатов

14 июля 2017 г. 16:00
Источник: УНИАН
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Добкин также отметил, что заручился поддержкой многих друзей, которые живут за пределами Украины.

Интересы народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина будут представлять иностранные адвокаты.

«Я разговаривал вчера с двумя иностранными адвокатами, и они готовы взяться за это дело. Это европейские адвокаты. Я думаю, что мы попробуем еще привлечь адвокатов из США. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине. Знают только по заявлениям президента, и, возможно, наших дипломатов», - сказал он.

Добкин также отметил, что заручился поддержкой многих друзей, которые живут за пределами Украины. «Я заручился поддержкой многих моих друзей, в том числе, которые не живут в этой стране и которые готовы, в том числе и за свои средства, предоставлять мне помощь. Не лично мне, а тем, кто будет доносить правду», - сказал он.

Верховная Рада вчера, 13 июля, дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и заверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

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