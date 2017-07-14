Добкин пришел на допрос в Генпротуратуру

Народный депутат фракции "Оппозиционной блок" Михаил Добкин прибыл в Генпрокуратуру.

"Вот все мои паспорта. У меня один паспорт находится в консульстве на получении британской визы, я взял документы, которые это подтверждают. Я даже взял свой старый дипломатический паспорт, чтобы не говорили, что я что-то не сдал. Как и обещал, я никуда не скрываюсь, никуда не убегаю, готов давать следствию любые данные, которые помогут установить истину в досудебном следствии и суде, я сдаю свои паспорта, чтобы не говорили, что я хочу куда-то уехать. Я не сомневаюсь, что они будут требовать залог какие-то сотни миллионов и миллиардов денег, и это не залог, а условия, которые будут обеспечивать мое пребывание в следственном изоляторе", - сказал он.

Ранее Добкин, во время голосования в Раде за снятие с него депутатской неприкосновенности, обещал никуда не уезжать, а явится на следующий день в ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко вызвал Добкина в ГПУ на 14:00.

Напомним, Верховная Рада 13 июля проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Ранее, 12 июля Регламентный комитет признал законным и мотивированным представление ГПУ на снятие неприкосновенности против Добкина, но с недостатками в части обоснования. Представление на задержание и арест признали законными, но недостаточно обоснованными.

По данным Генпрокуратуры, Михаил Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн. Речь идет о возможном нарушении статей "мошенничество", "хищение", "создание преступной организации", "злоупотребление" Уголовного кодекса Украины.

