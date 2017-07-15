Добкин просит в суде меру пресечения личное обязательство или поручительство

Народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин просит суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства и поручительства.

«Я считаю, что я имею право как человек, который сам должен доказать свою невиновность. Я хочу, чтобы ко мне применили абсолютно нормальные демократические меры пресечения в виде или поруки народных депутатов, или моего личного обязательства приезжать и участвовать во всех следственных действиях », - сказал он в суде, который рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Добкин заявил, что отменил все зарубежные поездки и сдал все свои заграничные паспорта.

«Я хожу и ходил до этого (вызывался в качестве свидетеля) на все вызовы следователей и готов сотрудничать со следствием, потому что мне важно установить истину и показать, что все, что сейчас делается, - это абсолютная политика», - заявил депутат.

Он также заявил, что не планирует покидать территорию Украины.