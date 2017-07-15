Добкин: у меня нет 150 миллионов для залога

Народный депутат Михаил Добкин заявляет, что не будет вносить 150 миллионов гривен, которые прокуратура просит суд установить в качестве залога.

"У меня нет 150 млн, чтобы внести залог. Я считаю, что он не обоснован", - заявил Добкин.

Он считает дело против себя политическим.

"Харьков сохранил себя целым и невредимым в феврале-марте 2014 года не потому, что там власть была сильная, которая на крови пришла в свой кабинет, а потому что местная и местная государственная власть, которую я тогда представлял, сумели успокоить противоборствующие стороны и не дать разгореться конфликту в виде разрушений и искалеченных судеб", - заявил Добкин.

Сейчас в суде объявлен перерыв, поскольку сторона защиты предоставила суду 7 томов материалов.

Среди нардепов, которые пришли поддержать Добкина - Вадим Новинский. Он заявил, что 42 нардепа из фракции "Оппоблок" готовы взять Добкина на поруки.

Он заявил, что намерен нанимать иностранных адвокатов, в частности юристов из США.