Добкин заявил, что Швейцария сняла с него санкции

16 июля 2017 г. 15:43
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Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которому накануне было избрана мера пресечения, заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции. Об этом он сообщил на  странице в Facebook.

"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина – недостоверная информация ГПУ", – написал он.

Как доказательство, Добкин опубликовал соответствующий документ.

По словам депутата, причина прекращения санкций – "недостоверная информация" Генпрокуратуры Украины. 

Напомним, что Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина. Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного зговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля, суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Добкин заявил, что залог за него внесут однопартийцы.

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