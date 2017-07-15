Добкина арестовали на 2 месяца

Добкин отрицает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату от «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

«Применить к Добкину Михаилу Марковичу... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком действия в пределах предельного срока досудебного расследования - до 14 сентября 2017 включительно», - сказала судья.

При этом залог определен в размере 50 млн грн. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.

Прокуроры просили суд назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

