 

Добкина вызывают на допрос в Генпрокуратуру

27 июля 2019 г. 19:00
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Народного депутата Михаила Добкина вызывают на допрос в Генпрокуратуру.

Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ.

По информации, указанной в повестке, Добкина вызывают на 5 августа в управление специальных расследований ГПУ для допроса по уголовному делу от 29.05.2015 года.

«Гр-н Добкин, в соответствии с требованиями ст 133, 135 Вам необходимо явиться «05» августа 2019 о «11» ч. «00» мин. в управление специальных расследований Г енеральнои прокуратуры Украины по адресу: г.. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допроса в уголовном производстве № 42015000000001067 от 29.05.2015 года», - сказано в тексте повестки.

Напомним, в 2014 году Михаила Добкина обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, но затем уголовное производство в отношении него  было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В 2017 году из-за подозрений в махинациях с землей Верховная Рада сняла с Добкина неприкосновенность и дала добро на его задержание и арест. 13 июля 2017 года Добкина арестовали, однако позже он вышел под залог в 50 миллионов гривен. В октябре 2018 года дело по "кооперативной схеме" было передано в Дзержинский суд Харькова.

На выборах в Верховную Раду, которые прошли 21 июля, Добкин баллотировался на новый срок, однако не прошел.

 

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