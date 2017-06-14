Доброе утро! Сегодня 14 июня, среда

Всемирный день донора крови

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили ежегодно 14 июня проводить Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day), дата которого была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

В мероприятиях Дня принимают участие 193 государства-участника ООН, 181 национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. И переливание крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Хотя потребность в крови является всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, всеобщим не является. Особенно остро нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения.

К тому же каждый год чрезвычайные ситуации, происходящие в мире, угрожают жизни и здоровью миллионов человек. За последнее десятилетие катастрофы унесли более 1 миллиона жизней и ежегодно затрагивают более 250 миллионов человек. Природные катастрофы, такие как землетрясения, наводнения и ураганы формируют значительные потребности в неотложной медицинской помощи. Антропогенные катастрофы, а также дорожно-транспортные происшествия и вооруженные конфликты, тоже формируют большие потребности в медицинской помощи и терапии первой линии.

Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании крови растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.

Ежегодно в мире регистрируется около 108 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% населения мира. То есть 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам. И на сегодняшний день надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови по всему миру. К тому же такие доноры являются и самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.

Поэтому спонсирующие организации учредили руководящий комитет, в функции которого входит планирование мероприятий Дня донора крови на глобальном и национальном уровнях. И одной из важных задач является максимально широкое освещение мероприятий Дня в средствах массовой информации. среди которых наиболее распространены — научные конференции, совещания, мемориальные церемонии, публикация/распространение в СМИ соответствующих материалов и другие.

К тому же ежегодно мероприятия в этот День проходят под определенным девизом. Так, например, в 2010 году темой стали слова — «Новая кровь для мира», с целью привлечения внимания к молодым донорам, в 2012-м — «Каждый донор крови — герой». В 2013 году мероприятия Дня прошли под лозунгом — «Подарите жизнь: станьте донором крови», чтобы показать, что донация крови - это дар, спасающий жизнь. 2014-й год был посвящен теме «Безопасная кровь для спасения матерей», с целью повышения осведомленности в отношении того, почему для всех стран необходим своевременный доступ к безопасной крови и ее продуктам для предотвращения материнской смертности. А 2015-й — «Спасибо за спасение моей жизни», чтобы еще раз выразить благодарность всем донорам крови за предоставление крови, спасающей человеческие жизни. В 2016 году тема кампании — «Кровь объединяет всех нас», чтобы еще раз сделать акцент на таких понятиях, как «единение» доноров крови и пациентов и «связь» между ними. 2017-й год посвящен теме: «Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто», чтобы подчеркнуть ту роль, которую каждый отдельно взятый человек, сдавая кровь, может сыграть для помощи другим в условиях чрезвычайных ситуаций, и насколько важной является регулярная сдача крови для сформирования достаточных запасов донорской крови.