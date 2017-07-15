Доброе утро! Сегодня 14 июня, суббота

15 июля 2017 г. 6:20
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Ежегодно 15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145), с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

Также эта дата призвана напомнить о роли молодежи в продвижении устойчивого развития и необходимости инвестиций в здравоохранение, профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей. Идея учреждения Дня принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН, которые на очередном заседании Генеральной Ассамблеи выразили обеспокоенность по поводу роста и масштабов безработицы среди молодежи.

 

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