Дочь короля Бельгии пришла в школу в украинской вышиванке

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04 сентября 2019 г. 11:21
Источник: РБК-Украина
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Младшая дочь короля Бельгии Филиппа, 11-летняя Элеонора, пришла в школу в белой вышиванке с красно-черным узором. Об этом сообщили на странице пресс-службы Посольства Украины в Королевстве Бельгия в социальной сети Facebook.

Как видно на фотографиях, которые опубликовали в социальных сетях, младшая дочь короля Филиппа, 11-летняя принцесса Элеонора, пришла в школу вместе с отцом в украинской вышиванке. В качестве дополнения к своему образу юная принцесса выбрала обычные черные штаны и белые кеды.

Пользователи социальных сетей оценили стили маленькой принцессы и отметили, что им очень приятно, что маленькая девочка из Бельгии таким образом выразила свою симпатию к Украине.

«Прекрасная одежда! Наши постарались с подарком?», «Поздравляю! Красивые, скромные дети, а в вышиванке – красавица. Спасибо. С уважением!», «Ей идет, красивая девочка!», «Умничка, оценила настоящее народное искусство! Вышиванка – это так красиво, потому что сделано с любовью. Искусство – выше политики, оно принадлежит миру», «Отметим – на фото король и королева спокойно идут по улицам города и ведут детей в школу», - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

 

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