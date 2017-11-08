Дочь Людмилы Гурченко найдена мертвой

08 ноября 2017 г. 14:13
Источник: УНИАН
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Скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко Мария Королева.  

Женщина умерла на 59-м году жизни, не дожив несколько дней до дня рождения своей матери.  12 ноября Людмиле Марковне исполнилось бы 82 года. Жизнь актрисы и певицы оборвалась в марте 2011-го. Внезапная смерть Гурченко стала настоящим ударом для ее близких.
Как стало известно, последние несколько дней Мария Королева чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу. Однако у женщины не получилось дойти до поликлиники: дочь Людмилы Марковны скончалась в подъезде. Тело близкой родственницы звезды обнаружила ее дочь, вызвавшая скорую помощь. Врачи констатировали смерть Королевой. Отцом Марии был сценарист Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка.

У Королевой остались дочь Елена и внучка Тася. 

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