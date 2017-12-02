Доисторические женщины были сильнее современных чемпионок по гребле - National Geographic

Палеонтологи из Кембриджского университета исследовали останки доисторических женщин и выяснили, что они были сильнее профессиональных гребчих.

Об этом сообщает издание National Geographic.

Они исследовали кости рук женщин Неолита, Бронзового и Железного века. Оказалось, что из-за работы на полях, выращивания сельскохозяйственных культур, измельчения зерна и ухода за домашними животными, доисторические женщины выполняли столько работы, что она оставила свой след на их костях.

"Мы часто думаем о мужчинах как о "добытчиках", но в этом исследовании действительно подчеркивается обширный вклад женщин в обеспечение общества", - говорит соавтор работы Элисон Макинтош.

Она вместе с группой ученых исследует распределение труда между мужчиной и женщиной в Центральной Европе в период 5300 г. до н. э. - 850 г. н.э.