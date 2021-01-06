Доктор военного госпиталя получил звание «Заслуженный врач Украины»

06 января 2021 г. 15:27
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Терапевту харьковского военного госпиталя присвоено звание «Заслуженный врач Украины», сообщает Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

В военном госпитале полковник медицинской службы в отставке Василий Коротий проработал 37 лет: прошел путь от старшего ординатора до ведущего терапевта пульмонологического отделения. Общий врачебный стаж – 45 лет: после лечебной практики в армии Василий Петрович продолжил работать в ВСУ.

С 2014 года Василий Коротий принимает непосредственное участие в лечении и реабилитации участников боевых действия, а с начала пандемии COVID-19 оказывает медпомощь пациентам с коронавирусом.

Сегодня ведущий терапевт военного госпиталя, имея огромный опыт в диагностике, участвует в консилиумах и клинических разработках планов лечения самых сложных пациентов.

 

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