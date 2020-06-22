Долги по зарплате вынудили работников "Электротяжмаша" выйти на пикет

В Харькове из-за долгов по зарплате вышли на пикет около 100 работников ГП "Завод "Электротяжмаш".

"Сейчас мы получаем зарплату с задержкой на ​​несколько месяцев, а общая сумма долгов превышает 34 млн грн. Люди начали массово увольняться, и непонятно, отчего такое произошло, потому что еще год назад завод был успешным", - отметил один из участников пикета, который заявил, что работает инженером, и отказался называть свою фамилию.

По его словам, кризисная ситуация существует с декабря прошлого года: "Тогда, кроме задолженности по зарплате, начала накапливаться задолженность предприятия за электроснабжение, в связи с чем предприятию сообщили об отключении от электросети".

К участникам пикета вышел исполняющий обязанности генерального директора предприятия Виктор Бусько, но он не смог назвать даты начала выплаты задолженностей по зарплате: "Ситуация сложная по ряду объективных причин. Разрабатываем соответствующие меры".

Получить официальную информацию в пресс-службе предприятия не удалось: на телефонный звонок никто не отвечает.

Пикет продолжается. Люди обвиняют руководство завода в доведении предприятия до грани банкротства. Также звучат призывы пригласить председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера на встречу с рабочими завода относительно решения накопившихся проблем.