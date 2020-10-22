Долгожданная новинка в компании Apple: чем оснащены новые iPhone 12 и iPhone 12 mini ®

Компания Apple представила в 2020 году линейку смартфонов 12 поколения. Еще на стадии предзаказа iPhone 12 стал одним из самых востребованных гаджетов. Пользователей “яблочной” техники по всему миру становится больше с каждым годом.

Процессор, поражающий воображение

Вся новая линейка смартфонов будет оснащена процессором A14 Bionic. Улучшенные характеристики позволяют добиться максимальной производительности и скорости работы.

Пользователи могут не только заниматься рабочими задачами на своем iPhone, но и играть без ограничений по качеству, снимать уникальные кадры. Да, новый процессор открывает много возможностей.

Также, стоит отметить улучшенную оптимизацию батареи. Смартфон будет иметь больше времени для автономной работы.

Яркие цвета, обновленный дизайн

И iPhone 12 mini и iPhone 12 выпускаются в пяти разных цветах:

Голубой.

Синий.

Красный.

Белый.

Черный.

Выбор удовлетворит и тех, кто ценит сдержанность и классику, и тех, кто, наоборот, хочет выделить свой гаджет из множества однотипных устройств. Но благодаря обновленной линейке аксессуаров, пользователи могут менять свой стиль хоть каждый день.

Еще до анонса новой линейки смартфонов, ходили слухи, что 12 айфон будет напоминать своего старшего брата пятого поколения. И, действительно, модель имеет похожее оформление. Производитель заявляет, что благодаря такому решению снижается риск повреждений экрана.

Нововведение в аксессуарах

На задней панели новых iPhone встроены магниты. С их помощью устройство будет крепко зафиксировано на панели беспроводной зарядной станции.

Также, это позволяет дополнить свой чехол специальным держателем для карт. Магниты надежно удерживают карточки, и предотвращает выпадение дополнительного аксессуара.

Крепкие материалы

Экраны всех новых айфонов заслуживают отдельного внимания. Производитель сумел достичь максимальной надежности, придав стеклу невероятную прочность.

В производстве стекла используют микроскопические кристаллы керамики. Этот материал обладает высокой прочностью. При этом, не теряется прозрачность самого экрана.

Сам корпус выполнен из алюминия. Данный металл обладает противоударными свойствами.

Что касается защиты от попадания влаги, то все смартфоны будут ею обладать. Брызги воды не нанесут никакого ущерба, ведь устройство может провести полчаса на глубине до 6 метров.