Долгожданный снег. Удалось ли Харькову справиться с непогодой?

Лепим снежки, а я бросаю.

Четырехлетний Иван впервые за зиму вышел с дедушкой лепить снежки. Родственники говорят с нетерпением ждали снега и уже почти потеряли надежду, потому как погода в этом году немного удивила. И только земля покрылась снежком, вооружившись снежколепом направились в парк.

Николай

Сказал дедушка, лепите мне, я буду бросать, вот дедушка лепит и бросаем снежки.

К непогоде город был готов и только выпали первые осадки к работе стали и дворники и спецтехника. Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, на придомовых территориях со снегом боролись почти 1600 дворников и три десятка единиц техники. Впрочем, к обеду снежный покров растаял и без их усилий оставив после себя лужи и грязь.

Ася

Я насправді рада зимі, бо я вже чекала снігу давно, от. Ну я рано вийшла вранці в нас ще не чистили, але так було нормально, проблем не було. Слизько, мокро, особливо коли переходишь дорогу - це проблема.

Лидия

Ну, я зраділа коли вранці подивилася, дуже красиво он бачте які дерева красиві графіка гілочок видна.

А вот автомобилисты были говорят не совсем готовы к такому повороту, некоторым, вроде Натальи пришлось утром отчищать свой автомобиль от заноса. В общем коммунальное предприятие «Дорремстрой», чтобы расчистить дороги - высыпало две сотни тонн соли и примерно столько же кубических метров песчано-солевой смеси.

Владимир, водитель

Видел, что чистили снег, но в основном на пешеходных дорожках, а так я не видел, чтоб чистили снег, но пока не мешает.

Наталья, водитель

Я живу в частном секторе поэтому там ещё не было, а центр был вроде как посыпан просто на дорогах нету столько снега, значит, я думаю посыпали потому, что всё влажно.

В области в то время, чтобы очистить проезжую часть и избежать гололеда на дорогах государственного значения ночью работало 130 единиц спецтехники и 170 рабочих. Дорожники использовали 780 м3 песчано-соляной смеси и около сотни тонн технической соли. Сейчас в области работает круглосуточно штаб, который отслеживает ситуацию на дорогах, а в наиболее вероятных местах скопления большегрузных транспортных средств дополнительно дежурит дорожная техника для буксировки.