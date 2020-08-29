Частное учреждение по уровню оснащения и качеству условий проживания значительно превосходит государственные дома для престарелых. Частный дом престарелых в Харькове − это то место, в котором пожилые люди смогут получить внимательный уход и посвятить достаточно времени себе. О его преимуществах стоит узнать каждому, кто хочет обеспечить своему пожилому родственнику спокойную и безбедную старость.

Подробнее об условиях проживания

К услугам жильцов − комфортабельные комнаты (одноместные и многоместные), которые оборудованы в соответствии с потребностями пожилых людей и инвалидов. В комнатах есть и обычные, и специальные медицинские кровати для людей с особыми потребностями. Живущие в комнатах старики могут смотреть телевизор, имеют доступ к интернету. Словом, проживание здесь будет комфортным для каждого. В комнатах всегда царят уют и спокойная атмосфера.

Хороший дом для престарелых − это ещё и правильная организация досуга стариков. Они могут принимать участие в развлекательных мероприятиях, играть в настольные игры, ходить по магазинам, пользоваться услугами парикмахеров и т. д. Кроме того, в доме нет ограничений на контакты с родственниками. Каждый его житель сможет общаться с близкими столько, сколько пожелает. Благодаря всему этому жизнь стариков является насыщенной и интересной.

О преимуществах частного дома престарелых в Харькове

Частный дом для пожилых людей (Харьков и область) − это прежде всего коллектив, состоящий из знающих своё дело профессионалов. Ваш родственник получит всё, что ему необходимо для полноценной жизни − комфортабельную и отлично меблированную комнату, полноценный медицинский уход, полезное питание и т. д. Пожилой человек, попав в такое место, сможет забыть о повседневных хлопотах и посвятить достаточно времени себе и своим увлечениям.

Каждый живущий в доме для престарелых человек будет получать качественное медицинское обслуживание, при необходимости проходить лечебные и оздоравливающие процедуры. Для людей с особенными потребностями существуют различные программы для реабилитации. Так, частный дом для престарелых людей предлагает жильцам:

программу реабилитации после перенесённого инсульта;

специальный уход за людьми с деменцией;

реабилитацию после перелома шейки бедра;

полноценный уход за людьми с травмами.

Пожилой возраст − это всегда повышенный риск возникновения различных заболеваний. Но в частном доме для престарелых каждый старик будет под внимательным наблюдением медиков и своевременно получит необходимое лечение. Забота о здоровье особенно важна для пожилых людей, о чём всегда нужно помнить их родственникам. И именно частный дом престарелых является тем местом, где старики получат такую заботу, смогут наслаждаться спокойствием и уютом каждый день.