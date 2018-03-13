Дома по нескольким улицам в центре Харькова - без тепла. В чем причина и когда батареи станут горячими?

Улица Алчевских и переулок Дизайнерский – здесь сегодня трудятся несколько аварийных бригад КП «Харьковские тепловые сети». Жители домов , расположенных рядом, рассказывают, утром батареи в их квартирах стали холодными. В данный момент в квартирах еще тепло, отмечают люди, но надеются, что батареи снова начнут прогревать их жилье уже в ближайшее время. Ведь в конце февраля, после порывов на теплосетях в центре города, рассказывают харьковчане, почти неделю в помещениях было холодно: спать приходилось под двумя, а то и тремя теплыми одеялами, кроме того, на полную включать электрообогреватели. Еще тогда, говорят, оставляли заявки с требованием отремонтировать проблемный участок, и, таким образом, окончательно решить проблему с подачей тепла – дождались спустя больше, чем две недели.

Анна:

Постоянно отключают отопление, какие-то аварии, постоянно что-то они делают, люди сидят в холоде при минусовой температуре. А счета приходят очень высокие.

Юлия:

Конечно, была проблема, мы звонили неоднократно, оставляли заявки, 15-62, отерагировали не сразу. Сегодня еще комфортно, но если не дай Бог будет минус, нам придется опять включать обогреватель, потому что в тот раз мы неделю жили - этот обогреватель туда-сюда по комнатам возили, чтобы хоть как-то обогреться, спали под двумя одеялами.

В пресс-службе КП «ХТС» отмечают, что отопление в обычном режиме смогут подать в здания на нескольких улицах в центре города после 6 вечера и добавляют - начали устранять дефект на трубопроводе именно сейчас, поскольку выясняли насколько серьезные проблемы на данном участке и какой объем работ необходимо выполнить. Подробная информация о вынужденных отключениях систем отопления в Киевском районе была опубликована на официальном сайте предприятия в первой половине дня, но вскоре исчезла, как после уточнили в пресс-службе «ХТС», это могло случиться из-за технических неполадок. Аварии на теплосетях уже почти месяц одна из главных тем обсуждения среди горожан. Начиная с 22 февраля порывы трубопроводов происходили в разных районах Харькова, самые серьезные – на Салтовке и по улице Шатиловской, когда без отопления остались сотни жилых домов, школы, детские садики и больницы. В начале марта после масштабного коммунального коллапса в городе правоохранители открыли уголовное производство по статье «Служебная халатность».