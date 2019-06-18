Doogee – бюджетные смартфоны с хорошим качеством сборки ®

Торговая марка Doogee начала свое существование в 2013 году в Китае, и сегодня она позиционируется, как производитель качественных и бюджетных смартфонов. Додж телефон отлично объединяет в себе низкую цену, стильный дизайн, хорошие технические показатели и высокое качество.

В нашей стране представленные девайсы еще не весьма распространены, поэтому вы можете похвастаться оригинальным и редким гаджетом. Купить смартфон Doogee можно, обратившись в интернет-магазин «Mobile-City».

Технические особенности и преимущества представленных смартфонов

Телефоны отличаются стильным и лаконичным дизайном, тонким корпусом и безрамочным экраном.

Это качественно собранные смартфоны с эксклюзивным дизайном.

Каждая модель имеет широкий набор функций и возможностей.

Изделия могут похвастаться мощным процессором и высокой скоростью.

Практически все модели работают с двумя SIM-картами, это очень удобно, если устройство применяется в качестве рабочего и домашнего телефона.

Емкая батарея обеспечивает длительную работу без подзаряда.

Несмотря на все вышеперечисленное, главным и неоспоримым преимуществом остается приемлемая стоимость изделий. За небольшие деньги вы получаете не только стильный и оригинальный девайс, но и практичную, надежную и долговечную вещь.

Ассортимент телефонов Додж представлен абсолютно разноплановыми моделями, бренд выпускает:

Достаточно бюджетные и скоромные модели.

Прочные и защищенные гаджеты, не боящиеся температурных перепадов, воды и пыли.

Очень тонкие и аккуратные модели.

Телефоны с особо высокой производительностью.

Представленные телефоны составляют достойную конкуренцию известным и популярным брендам, а учитывая невысокую стоимость, привлекают все больше и больше покупателей.

Все телефоны Doogee работают на основе операционной системы Андроид, это открывает перед пользователем неограниченные возможности. Встроенный Play Market открывает доступ ко многим полезным приложениям и развлекательным программам. Стоит отметить, что смартфоны имеют хороший объем оперативной и внутренней памяти, что позволяет хранить на устройстве больше необходимой информации.

Где купить недорогой телефон Doogee?

Приобрести китайские телефоны Додж в Украине недорого, но с гарантией качества в широкой цветовой и модельной гамме можно в интернет-магазине «M-Сity». В каталоге представлен широкий ассортимент современных смартфонов по приемлемой цене. Каждый покупатель, даже самый привередливый, сможет найти модель, подходящую именно ему.

Додж – уникальный аппарат, он выгодно подчеркнет хороший вкус и безупречный стиль владельца. Несмотря на невысокую стоимость девайсы действительно богато и презентабельно смотрятся. Поэтому такой девайс станет незаменимой вещью для своего хозяина.

Хотите иметь практичную, надежную и стильную вещь? Тогда покупайте смартфоны Doogee.