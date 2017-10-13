Дополнительные деньги для больных сахарным диабетом. Как получить на них лекарства и на кого пошли предыдущие субвенции

К этой аптеки Сергей ходит за инсулином для своей жены. Говорит, здесь с жизненно необходимым препаратом ситуация немного лучше, чем по городу в целом, в последнее время существенных перебоев с наличием лекарств нет. А вот самому Сергею не так везет, у мужчины тоже диабет первой ступени, и получить инсулин по адресу регистрации, в Индустриальном районе, он не может. Препарата, говорит, там сейчас нет и когда будет, врачи даже не сообщают.

Сергей Кысиль, больной диабетом:

Получил я, допустим, она не получила, вот на двоих и тянем. Или там она получила, я не получил. Вот так вот выходим. Бывает, приходится покупать.

Инсулин есть пока есть деньги, говорят в аптеке. В последнее время с финансированием именно этого заведения все хорошо, поэтому есть и препарат. Для обеспечения больных инсулином в конце сентября Харькову нужно было 12 миллионов гривен госсубвенции. Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, посетивший Харьков накануне, отметил - дополнительные деньги региону на днях были выделены. На область передано 39миллионов. Кроме инсулина здесь средства на гемодиализ и зарплату медицинских работников. Но, отмечает, что иногда концы с концами не сходятся.

Александр Линчевский, заместитель министра МОЗ Украины:

Якщо за звітами департаментів, за звітами областей ми маємо 220 тисяч пацієнтів, хворих на цукровий діабет, котрі отримують препарат інсулін, то за даними електронного реєстру їх 180 тисяч. Іншими словами до запуску електронного реєстру ми переплачували, ми українці, переплачували і перезакуповували препарати інсуліну на 40 тисяч пацієнтів більше.

Электронный реестр пациентов, больных диабетом, внедрен месяцев 8 назад. Кроме количества самих пациента в министерстве могут высчитать сколько идет на одного пациента, сколько реально выписывается рецептов и получается препарата. Если убрать все "мертвые души", содержащиеся в отчетах местных органов власти, можно сэкономить около 600-т миллионов гривен. И передать эти деньги реальным пациентам. Вычислить где деньги идут не по назначению, можно было бы и в Харьковской области. Но в отличие от других областей, в составлении реестра Харьковщина отстает.