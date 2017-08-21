"Дорога на Схід". Как Жадан и "Тартак" устроили праздник украинской культуры в Изюме

Фестиваль разделили на три локации - этносцена, где выступили этноколлективы Харьковщины, литературно-музыкальная сцена и рок-сцена. Этот мурал музыканту Джону Ленону, на фасаде жилого дома на одноименной площади, тоже стал одним из его знаковых мест. А среди участников музыканты и писатели из прифронтовых территорий. Писатель Алексей Чупа ранее жил в Макеевке, а после начала боевых действий переехал на Западную Украину, уверяет: такие мероприятия необходимы в маленьких городах Востока Украины.

Алексей Чупа, писатель

Я реально намагаюся брати участь в таких заходах, тому що я пам’ятаю як було до 2014 року. Власне, та ситуація, яку ми маємо, на мою думку, склалася завдяки тому, що в культурному плані на це регіон не зверталося жодної уваги.

Юрий Андрухович, писатель

Це місток, перед усім, між нами й тими, кому зараз не до мистецтва й творчості. Тому, що вони там зі зброєю в руках й обмундируванням, вони там захищають Україну.

Местом проведения фестиваля Изюм, выбрали символично, ведь именно через него проходит дорога на Донбасс.

Сергей Жадан, организатор фестиваля

Для нас дуже важливо показати, що Схід - це частина України і культурно, і ментально й політично. Й не можна його відірвати від решти країни.

К вечеру участники и гости перемещаются ближе к рок-сцене. Послушать музыкантов пришли не только изюмчане, но и жители Харьковщины. Некоторые подготовились основательно, приехав с палатками сразу на несколько дней. Палаточный городок разбили неподалеку основной сцены, и пока музыканты готовятся к выступлению, гости завершают установку временного жилья и собираются на концерт.

Аня и Саша, студентки

В принципе приятные ощущения, от палаточного городка тоже приятные ощущения, от речки, от природы, сейчас еще музыку послушаем.

Михаил, житель Изюма

Не часто бываю такие концерты у нас в городе, хочется посмотреть на артистов, послушать их творчество.

Завершился фестиваль рок-концертом, на котором выступили известные харьковские и всеукраинские музыканты. А уже в следующем году организаторы планируют провести фестиваль ближе к передовой - в Станице Луганской.