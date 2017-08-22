Дорога на восток - в Изюме президент открыл мост после реконструкции

22 августа 2017 г. 23:19
Автор: Галина Шподарева
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Один из крупнейших в Харьковской области мост - мост через Северский Донец в Изюме. Длина его 210 метров. По официальной информации, здесь не было ремонта последние 17 лет, но местным жителям кажется, что больше.

Геннадий Жерновой, житель г. Изюм

Едешь  по проезжей части и идет вибрация, т.е был предельный износ моста.

В 14 году шла техника – танки, пушки, ремонт уже нельзя было затягивать. 

На ремонт было потрачено почти 23 миллиона гривен. Сегодня на открытии восстановленного стратегического объекта - Петр Порошенко. По мнению президента, практически новый мост - удачный результат так называемого таможенного эксперимента.

Петр Порошенко, Президент Украины

Міністр фінансів  - Саша, підніми руку щоб народ тобі поаплодував – встановлює план на митницю, він більше ніж минулого року, але якщо ти його перевиполнив, 50 відсотків йде в бюджет. А 50 залишається в області для будівництва доріг. 

Ремонт был начат в июле прошлого года. Движение транспорта не прекращали - автомобили шли по одной полосе, на встречной - работала техника.

Сергей Пляка, 1й зам. нач. службы автодорог Харьковской обл.

Було зроблено в минулому році у нас правий проїзд - замінені перехідні плити, влаштовані на всю ширину деформаційні шви, і булот відкрито по правій стороні технологічний рух. 

В этом году по такой же схеме сделали противоположную сторону. Сейчас ремонтники работают на участке автодороги от Чугуева до Изюма, после чего в планах - 16 километров в направлении Славянска. 

 

Видео: 

Дорога на восток - в Изюме президент открыл мост после реконструкции

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