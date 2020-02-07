Дороги в Харьковской области всю ночь расчищали от снега - САД

07 февраля 2020 г. 10:12
2 просмотра

Проезд по дорогам общего пользования государственного значения Харьковской области обеспечен.

Об этом  сообщили в пресс-службе САД в Харьковской области.

Дорожники отметили, что из-за выпавшего накануне вечером и шедшего почти всю ночь снега в связи с сильным ветром на дорогах Харьковщины начали откладываться снежные переметы. 

В этот период от всех райавтодоров и ДРП на проблемных участках работала снегоуборочная техника. Температура ночью колебалась от -2 ° С до -4 ° С.     

По данным дорожников, на дорогах области работает 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. 

В период с 6 по 7 февраля, на обработку покрытия было использовано 1317м 3 песчано-соляной смеси и 123т технической соли.

Как отмечается, работа дорожников направлена на очистку проезжей части и ликвидацию гололеда на дорогах. 

«Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда, как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения», добавили в пресс-службе САД,

 

Видео: 

Очищення проїзної частини та ліквідація снігових переметів

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.