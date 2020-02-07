Дороги в Харьковской области всю ночь расчищали от снега - САД

Проезд по дорогам общего пользования государственного значения Харьковской области обеспечен.

Об этом сообщили в пресс-службе САД в Харьковской области.

Дорожники отметили, что из-за выпавшего накануне вечером и шедшего почти всю ночь снега в связи с сильным ветром на дорогах Харьковщины начали откладываться снежные переметы.

В этот период от всех райавтодоров и ДРП на проблемных участках работала снегоуборочная техника. Температура ночью колебалась от -2 ° С до -4 ° С.

По данным дорожников, на дорогах области работает 138 единиц спецтехники и 175 рабочих.

В период с 6 по 7 февраля, на обработку покрытия было использовано 1317м 3 песчано-соляной смеси и 123т технической соли.

Как отмечается, работа дорожников направлена на очистку проезжей части и ликвидацию гололеда на дорогах.

«Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда, как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения», добавили в пресс-службе САД,