Дорогу через рынок «Барабашово» решили строить по ночам?

Сначала - непонятные ксерокопии предписаний о сносе магазинов на столбах, потом - угрозы со стороны неизвестных молодых людей о том, что предпринимателей просто вынесут с торговых мест, а теперь - непонятные ночные работы в районе так называемой новой дороги через торговый центр «Барабашово».

Предприниматели рассказывают, что ради защиты своего бизнеса они даже построили баррикады и объединились в дружины. Во время дежурств одной из этих дружин поздно вечером, когда рынок не работал, предприниматели заметили непонятных людей, которые назвали себя геодезистами. Им якобы необходимо было провести исследования перед началом строительства

Ирина Денисова, представительница предпринимателей ТЦ «Барабашово»

На рынок ТЦ «Барабашово» вечером, после восьми вечера приехали какие-то инженеры-геологи, с какими-то бумажками и какими-то машинами, для чего - чтобы совершить какую-то геодезию. Почему ночью? Никому неизвестно

Интересно, что разрешительные документы на конкретные работы от Департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета геодезисты получили еще в конце января и начале февраля, а вот тендер, на котором и был избран исполнитель работ, был объявлен и проведен лишь 17 февраля

То есть, получается, что победителя чиновники знали заранее. Более того, им стал предприниматель Валентин Куличенко, который является давним фаворитом мэрии. Он участвовал почти в 60 тендерах от горсовета, получил от городского бюджета почти 6 миллионов гривен, в 55 тендерах был избран победителем, и что немаловажно, эти победы получал во время неконкурентных торгов.

По закону, если сумма услуг не превышает 200 000 гривен, то чиновники вправе заключить прямой договор с исполнителем услуг. По этой схеме Куличенко получал свои подряды.

С дорогой через территорию торгового центра «Барабашово» такая схема стала возможна из-за того, что чиновники заказали работы не на весь проект сразу, а разбили его на этапы. И геологические работы на участке от ул. Тюринской к повороту ул. Амурской, по выводам Департамента строительства и дорожного хозяйства, не стоили дороже 53 тысяч гривен.

Правда, по условиям договора эти работы нужно провести до конца года, но предприниматели решили не затягивать и приехали почти ночью, прямо в день проведения тендера.

К чему такая спешка, сам предприниматель не объясняет - по адресу юридической регистрации его найти не удалось. Но женщина из его квартиры, которая решила пообщаться с журналистами через домофон, объяснила: Валентин Куличенко только исполнитель, все решения принимаются в горсовете.

Это заказ горисполкома, вот к горисполкому и обращайтесь. Он исполнитель, «стрелочник». Он не решает эти вопросы, решает вопрос Кернес

Чтобы выяснить, каким образом ФЛП Куличенко получил разрешительные документы ранее подписания договора, и почему геодезические работы должны быть проведены в авральном порядке, Новости АТН поинтересовались у мэрии путем официального запроса. А пока готовится ответ, у предпринимателей «Барабашово» есть своя версия.

Ирина Денисова, представитель предпринимателей ТЦ «Барабашово»

Мэрия решила, что здесь любым путем не идет речь о дороге, о каких-то изысканиях, а речь идет о том, чтобы лишить предпринимателя торговых объектов, чтобы предприниматель стал бомжом, для того, чтобы пошел на биржу труда, чтобы государство захлебнулось от такого количества людей, которые не могут себя самоорганизовать.

В любом случае предприниматели говорят, что давлению не поддадутся, и готовы и дальше защищать свой бизнес.