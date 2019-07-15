Доставка медицинского оборудования из Кореи ®

Южная Корея является перспективным и выгодным партнером для украинских предпринимателей. В стране производится огромное количество изделий, которые пользуются высоким спросом во всем мире. К одной из самых востребованных категорий относится медицинское оборудование.

В Корее функционирует множество фабрик и заводов, производители заинтересованы в развитии экспорта на территорию Восточной Европы. Компания Medonika предлагает услуги по поставкам рентгеновских аппаратов и диагностического оборудования, дистрибьютер BIIN предлагает оборудование для физиотерапии и реабилитации, а BS Medikal производит косметологические препараты, мезонитий, непосредственно косметику и собственное оборудование для производства вакуумных систем забора крови, игл, шприцов. Приобрести лабораторное оборудование для медицинских и исследовательских центров можно у компании NanoEn Tek. Гидрогелиевые пластыри и ODF заказывают у производителя WOOSHIN Medics.

Кроме того, в Корее выгодно покупать и комплексное оснащение для новых медицинских центров. Продукция отвечает самым высоким требованиям мировых стандартов. Современное высококачественное оборудование экспортируется по доступным ценам.

Обеспечить грамотную закупку устройств, провести переговоры на всех этапах, правильное прохождение процедуры сертификации и таможенное оформление поможет проверенный и профессиональный партнер- компания Turboavia. Международный перевозчик выполняет весь комплекс услуг по заказу и доставке товаров в Украину. Транспортировка оборудования из Кореи происходит в максимально сжатые сроки, по доступным тарифам: https://turboavia.com/dostavka-iz-korea/morskie-perevozki-iz-korei. Крупногабаритные товары оптимальнее всего перевозить с помощью морских судов. Доставка по воде является надежной, безопасной и экономичной. По желанию клиента груз может быть застрахован.

Обратившись в Turboavia, каждый заказчик получает сервис на высочайшем уровне. Специалисты компании обладают многолетним опытом, прорабатывают оптимальные логистические маршруты и находят лучшие решения, ориентируясь на индивидуальные потребности клиента. Доставка товаров в целости и сохранности осуществляется точно в срок, без дополнительных комиссий и скрытых платежей. Главным принципом работы Turboavia является простота и прозрачность договорных отношений, стремление заработать не на клиенте, а вместе с ним.