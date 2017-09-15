Доступна ли программа «Доступные цены»?

Программа "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. По задумке ее инициаторов она должна была обеспечить медпрепаратами - бесплатными или с незначительной доплатой, пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Но уже через пару месяцев после старта стало ясно, что доступные лекарства практически недоступны.

Владимир Харченко

6 числа я подошел к врачу с получением инсулина. Врач мотивировал, что нет финансирования, не выдали бесплатных рецептов на получение инсулина. Сказали, обращайтесь госадминистрацию Я позвонил в горздрав, мне сказали: «Пишите но помощь Кернесу». В следующем месяце сказали, что, вроде бы, выдадут 50 процентов от нормы.

Тогда Владимир Харченко еще высказывал надежду на скорое решение проблемы. Сегодня мужчина снова в аптеке и ни надежды, ни оптимизма уже не испытывает. Говорит, рассчитывает только на свои силы, на государство в Украине положиться нельзя.

Владимир Харченко

Был я сегодня на приеме у Горбуновой-Рубан. Они о ситуации знают, но все наедятся на субвенцию из Киева. Ничем они помочь не могут. То есть все об этом все знают, но пока… Вы сейчас нуждаетесь в лекарстве? - Конечно, ничего не поменялось у нас. С той поры, как все было – так все и осталось.

Владимир болеет диабетом второй степени уже 26 лет. Сегодня, на инсулин у него ежемесячно уходит около полутора тысяч гривен. Мужчина обращался во всевозможные инстанции. Один из последних ответов получил недавно от городского департамента здравоохранения. В котором говорится, что в дальнейшем больному будут продолжать оказывать медицинскую помощь, и обеспечивать необходимыми препаратами. Вот только точной даты никто не называет.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам охраны здоровья и соц. защиты населения

Целевая субвенция, которая пришла в Харьков на эти цели покрывает 48 процентов потребности людей в инсулине и сахароснижающих препаратах. Мы стараемся изо всех сил, но, тем не менее, ресурсы наши на исходе. Люди звонят, люди плохо с нами разговаривают. Но, тем не менее, проблема существует.

В горсовете проблему с финансированием программы "Доступные лекарства" считают одной из основных. Для ее решения, по словам чиновников, требуется 200 миллионов гривен, эта сумма поможет покрыть потребность харьковчан в бесплатных лекарствах в целом, и в инсулине в частности, но пока из госбюджета пришло в десять раз меньше, около 21 миллиона гривен. А пока чиновники ищут решение - диабетики продолжают занимать деньги у знакомых, некоторые даже берут кредиты в банках. Впрочем, скоро и занимать уже будет негде, волнуется Владимир Харченко.

