Доступное жилье дополненное премиум-услугами. В Харькове готов к заселению новострой на Салтовке

Этот дом уже готовится к сдаче в эксплуатацию и заселению. Харьковчане Алена и Сергей -владельцы квартиры в новострое, рассказывают, при выборе жилья отдали предпочтение компании "Воробьевы горы".

Алена и Сергей:

В данной ситуации, здесь нас все устроило, цена, качество, история, перспектива и местонахождение.

Доступность жилья от компании "Воробьевы горы" дополняет сервис премиум-класса. Дома обслуживает собственный ЖЭК, во дворе -удобная парковка и детская площадка, территория -охраняемая,во дворе -высажены туи и обустроена зона отдыха. Внутри подъездов -ремонт с картинами и живыми цветами, уборка проводится3 раза в день. На счету "Воробьевых гор" уже 10 комплексов построенных по европейским стандартам с применением энергосберегающих технологий. На рынке недвижимости компания работает уже 8 лет.

Ангелина Дорошенко, рук. отдела продаж ЖК "Воробъевы горы":

В честь нашего дня рождения, мы устраиваем масштабную акцию. Акция заключается в том, что все покупатели квартир до 15 августа будут участвовать в розыгрыше ценных призов.

В ЖК "Воробьевы горы" можно не только жить, но и сдавать квартиру в аренду, отмечают в компании, ежемесячный доход стартует от 4 тысяч гривен.