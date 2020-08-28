Доступные цены и качественные товары. Как торговая сеть "АТБ" заботится о своих клиентах и делает пребывание в магазинах комфортным?

28 августа 2020 г. 19:01
Автор: Кристина Асыка
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Забота о комфорте и безопасности своих клиентов - это основные приоритеты в работе крупнейшей торговой сети Украины "АТБ". Круглосуточная работа магазинов устроена так, что на кассах нет очередей, а перемещение с тележками торговым залом удобное.

Марина Кормилец, зам. управляющего магазином «АТБ»

Торгівельній мережі АТБ довіряють майже 4 млн українців по всій країні і це виправдано. Оскільки компанія пропонує якісні товари і гарантовано свіжі продукти за доступними цінами. Приміщення оновлених магазинів "АТБ" обладнані з урахуванням найсучасніших технологій. У торгових залах завжди підтримується комфортний мікроклімат для того, щоб покупці могли зручно і комфортно робити покупки 

Покупатели выбирают “АТБ” за широкий ассортимент товаров и качество продукции. При этом цены в “АТБ” традиционно на 10-15 процентов ниже среднерыночных. Также экономить покупателю помогают акции и бонусные программы.

Наталья, постоянный покупатель 

Здесь более стабильные цены всегда и никогда я не нарывалась на просроченный товар. Качество товара - самое главное 

Александр, постоянный покупатель 

Компания “АТБ” хорошо развивается. Они сделали свой сайт, адресную доставку товара, даже когда у тебя нет возможности выйти в магазин, ты можешь заказать через интернет-сайт товар, который тебе нужно. Его либо доставят тебя курьером, либо ты сам можешь прийти рассчитаться 

Для удобства покупателей в магазинах “АТБ” устанавливаются почтоматы. Это позволит совместить поход за продуктами и получения посылки. 

 

Видео: 

Как торговая сеть "АТБ" заботится о клиентах и делает пребывание в магазинах комфортным? 28.08.2020

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