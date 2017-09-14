Доступные лекарства: на финасирование программы не хватает средств, выделенных из госбюджета

В этом аптечном пункте в среднем отпускают около двух десятков спецрецептов в день. С июля ассортимент лекарств, вошедших в программу, увеличился на 43 препарата. Добавились в основном сердечнососудистые. Их прежде всего и разбирают. Но две недели назад препараты по программе "Доступні ліки" отпускать тут перестали.

Татьяна Овсянникова, фармацевт:

Временные были трудности с деньгами. Сейчас вот поступили средства и сейчас будем отпускать в полном объеме.

Проблему финансирования в горсовете называют одной из основных в программе "Доступні ліки". 200 миллионов гривен, именно такая сумма по расчетам горсовета смогла бы покрыть потребность харьковчан в бесплатных лекарствах. Но вместо этого из госбюджета пришла лишь 10-я часть - около 21-го с половиной миллиона гривен.

Светлана Горбунова-Рубан, зам мэра по вопросам охраны здоровья и соц. защиты населения:

Когда мы рассчитывали потребности жителей города Харькова по программе "Доступні ліки" мы учитывали препараты, которые заложены в государственный реестр, а когда мы получили национальный список лекарственных средств, рекомендованных к приобретению за бюджетные средства, то поняли, что в этом списке от государственного реестра осталось очень мало.

При этом препараты из реестра подходят далеко не всем пациентам, отмечает Горбунова-Рубан, а перечень для диабетиков вообще сведен к минимуму. Но даже их получить пациенты не могут вовремя. Без денег от поликлиник аптеки препараты по спецрецептам не отпускают. Будет ли министерство пересматривать реестр, пока не ясно. Но, говорит зам мэра, уже есть законопроект о приостановке его действия. Пока же из бюджета в город поступила целевая субвенция 5 миллионов 600 гривен на программу по бесплатным лекарствам.