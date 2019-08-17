«Доступных лекарств» стало больше - Минздрав

Минздрав расширил реестр бесплатных лекарств.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на Приказ № 1805 от 15 августа 2019 года.

В новой редакции реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций.

Национальная служба здоровья Украины впервые осуществляла формирование Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Новая редакция реестра содержит 254 лекарственных средства, подлежащих реимбурсации. Из них по нозологиям: 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - диабета II типа, 14 - бронхиальной астмы.

В новом реестре количество бесплатных лекарств для пациентов возросло с 64 до 78. В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и стран ЕС, Израиля.

На Правительственном портале напоминают, НСЗУ реализует правительственную программу реимбурсации с 1 апреля 2019 года. Благодаря использованию электронных инструментов обновленная программа «Доступные лекарства» стала удобнее и для пациентов, и для аптек. У аптеки есть один договор с НСЗУ на участие в программе, пациент может получить электронный рецепт у врача, которого выбрал по декларации, а получить свои «Доступные лекарства» можно в любой аптеке, у которой есть договор с НСЗУ, - независимо от своего места проживания или регистрации.

Просмотреть обновленный перечень лекарств можно здесь.