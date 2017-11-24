Доступный суд, антикоррупционная политика, и коммуникация online: судьи Верховного Суда рассказали о "задачах номер один"

Новоизбранные судьи Верховного Суда Украины "пошли в народ" и встретились с юристами и студентами. Место встречи – Национальный юридический университет, выбрали не случайно: 38 судей нового состава выпускники этого юридического вуза. Пообщаться и набраться опыта у специалистов пришло немало студентов.

Екатерина, помощник адвоката

Возлагаю очень большие надежды. Тем более, есть люди, которые преподавали лично у меня. Что очень-очень вдохновляет, поему надеюсь, что реформа действительно заработает.

Александр, студент НЮУ им. Я. Мудрого

Услышать программу развития, возможно у них уже есть какие то идеи, концепции касательно внедрения новых моментов в законодательстве.

Выборы кандидатов в Верховный Суд начались в ноябре 2016 года. Впервые состав суда избирали на конкурсной основе. Конкурс длился почти год и уже 11 ноября 2017 года 113 судей приняли присягу на верность украинскому народу А 22 ноября президент Украины подписал Закон о судебной реформе. Согласно этого закона, вносятся новые правила в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, коррективы коснутся и уголовного права. Новоизбранные судьи признаются: пока только разрабатывают новые методы и проекты для внедрения судебной реформы, а также завоевание доверия украинцев. Среди первоочередных направлений - внедрение эффективного менеджмента, новые стандарты изложения судебных решений, простой язык этих решений, антикоррупционная политика.

Аркадий Бущенко, судья Верховного Суда Украины

Завдання номер один – це взагалі то узгодити позиції всередині Верховного Суду, щоб нижчі суди могли сприймати ВС як єдиний центр, який видає не супереличливі рішення. Потім знайти способи, як вливати на нижчі суди, для того щоб вони могли слідувати тій практиці, яку виробляє ВС.

Еще одной новацией станет доступность самих судей, представители фемиды объяснять, почему приняли именно такое решение и излогать документы доступным языком. Пообщаться с судьями также может будет онлайн

Елена Кибенко, судья Верховного Суда Украины

Судді мають спілкуватися через Фейсбук, через Твіттер, через Інстаграм. Виходити на різні авдиторії, зі студентами, з правниками. Тобто, доносити свою думку, тому що про наші суди дуже мало знають.

Пока судей также ждет решения насущных организационных вопросов и рассмотрение большого количества дел, которые в настоящее время остаются не рассмотренными.

Дмитрий Луспеник, судья Верховного Суда Украины

Їх практично десь близько 55 тисяч. І вони кожного дня збільшуються.

Решить текущие вопросы судьи планируют в течение года, аналогичные встречи пройдут также в Одессе, Киеве и Львове.