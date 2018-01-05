Досудебное заседание по одному из резонансных дел прошлого года. Суд продлил подозреваемым срок содержания под стражей до марта

«Продлить срок содержания под стражей до 4 марта» - такое решение принял Фрунзенский районный суд.

На скамье подсудимых молодые люди, подозреваемые в совершении около двух десятков тяжких преступлений, среди которых изнасилование и ограбление студентки в ноябре прошлого года, 13 разбойных нападений и 6 ограблений.

А еще нападение на патрульного полицейского Василия Марковича.

«…Для забезпечення виконання обвинувачу вального акту, покладенних на них процесуальних обов язків та для запобігання спробам останніх переховуватись від суду, вчинювати інші злочини, доцільно на данній стадії судового провадження продовжити обвинувачуваним строк тримання під вартою.»

Адвокат обвиняемого Зуева, Алексей Кулабухов, с таким решением не согласен.

Мужчина пытался доказать суду, что его подзащитный должен находиться под домашним арестом.

Алексей Кулабухов, адвокат обвиняемого Зуева

Я обурений але, тим не менше, для мене не було несподіванкою таке рішення. Більш того, я прошу звернути увагу на той факт, що суд, очевидно, підігрує позиції обвинувачення.

Кроме того, адвокат настаивает, что прокурор во время проведения заседания не мог заявлять ходатайство о продлении срока содержания под стражей, потому что должен был его вручить за пять дней до истечения срока, чего, говорит защитник, не сделал.

Также, добавляет он, подозрительным является то, что в зал суда пришли только двое пострадавших. Мужчина видит в этом незаинтересованность других.

Но накануне - 29 декабря, на такое же заседание пришло куда больше пострадавших.

Среди них был и сам Василий Маркович, которого двое молодых жестоко избили у подъезда дома, где он проживал. После чего Василий впал в кому на несколько месяцев. Сейчас мужчина проходит курс реабилитации и только недавно вернулся из-за границы.

Виктория Маркович, мать Василия Марковича

С декабря мы прошли очень сложный путь. З реанімації до теперішнього стану. Зараз у нього стан набагато кращій, ніж був. Але ще роботи багато… Ще багато нам доведеться їздити, реабілітацій ще багато. Захотіли і побили…. -Ви не пам ятаєте взагалі що було? - Вообще не помню...

Но тогда суд перенесли, как и в прошлый, и в следующий раз.

Заседание, о котором идет речь, прошло лишь с четвертой попытки.

Срок содержания под стражей у обвиняемых должен был закончиться 6 января, и поэтому, говорит Олег Головков, он считает такое решение суда своевременным и обоснованным

Олег Головков, представитель потерпевших

В принципе, всю правовую оценку, по моему мнению, суд дал, и с этой оценкой сложно не согласиться. В принципе, обоснованно, четко было разложено по пунктам основания для продления, тяжесть преступлений, возможное наказание плюс существующие риски того, что обвиняемые могут попытаться скрыться от следствия.

Продолжение этого подготовительного заседания состоится 9 января. Тогда будут рассмотрены моменты, связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству.

Будет определен перечень лиц, которые будут вызываться, количество исков от пострадавших и порядок рассмотрения дела, чтобы суд мог перейти непосредственно к рассмотрению дела.